Макгрегор: Израиль может прибегнуть к использованию ядерного оружия против Ирана

Израиль может в скором времени применить собственное ядерное оружие против Ирана. Соответствующее заявление в интервью журналисту Такеру Карлсону сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что британские или французские военнослужащие никогда бы не использовали стратегическое ядерное оружие без консультации с вашингтонской администрацией.
Так ли обстоит дело с господином Нетаньяху, который возглавляет страну, отказывающуюся признать наличие у нее ядерного оружия? Я бы сказал, что нет. Так что, хотя мы и являемся партнерами, эти отношения непростые. И мы не должны обманывать себя.
Дуглас Макгрегор, эксперт
Ранее израильский "12-й канал" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности сообщил, что между США и Израилем уже возникла напряженность из-за нанесения ракетных ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.
