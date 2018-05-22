  1. Главная
Сегодня, 16:02
Макгрегор: Израиль может прибегнуть к использованию ядерного оружия против Ирана

В США напомнили, что Нетаньяху не подчиняется Трампу и может принимать решения, противоречащие планам Вашингтона.

Израиль может в скором времени применить собственное ядерное оружие против Ирана. Соответствующее заявление в интервью журналисту Такеру Карлсону сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что британские или французские военнослужащие никогда бы не использовали стратегическое ядерное оружие без консультации с вашингтонской администрацией.

Так ли обстоит дело с господином Нетаньяху, который возглавляет страну, отказывающуюся признать наличие у нее ядерного оружия? Я бы сказал, что нет. Так что, хотя мы и являемся партнерами, эти отношения непростые. И мы не должны обманывать себя.

Дуглас Макгрегор, эксперт

Ранее израильский "12-й канал" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности сообщил, что между США и Израилем уже возникла напряженность из-за  нанесения ракетных ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.

На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США.

Фото и видео: YouTube / Такер Карлсон

