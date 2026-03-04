На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США

Дуглас Макгрегор уверен, что противостоянии США, Израиля и Ирана приобретает региональный масштаб.

Иранским военнослужащим удалось на территории Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) прорвать своими беспилотниками дронами дорогостоящие системы противоракетной и противовоздушной обороны американского производства. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что представители Тегерана совершили как минимум удары по 27 местным базам. В этот список пополнился портовыми объектами по всему региону.

Если посмотреть на такие места, как ОАЭ, то можно увидеть, что очень дешевые дроны сумели победить, по-видимому, одни из самых дорогих в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны и вывели из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве уточнили, что целью ударов является не допущение получения Тегераном собственного ядерного оружия. Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть свой правящий режим.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen