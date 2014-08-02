Дуглас Макгрегор уверен, что ВС РФ добьются своих целей на поле боя.

Господство России в воздушных атаках, которые фиксируются в зоне специальной военной операции, может определить катастрофу для Вооруженных сил Украины весной 2026 года. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что

Россияне научились действовать в условиях, когда нанесение ударов с воздуха делает маневрирование ВСУ практически невозможным. А действий украинцев <…> оказалось недостаточно, чтобы спастись от уничтожения. Они растратили свои лучшие людские ресурсы на бессмысленные атаки и наступления, не имевшие ни единого шанса на успех. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил общественности о том, что армия освободила 12 населенных пунктов за первые две недели февраля текущего года. Наступление на территории идет несмотря на суровые условия зимы.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive