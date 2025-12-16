Названа дата появления российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

Вероника Скворцова рассказала о клинических испытаниях отечественной разработки.

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года, а в октябре 2025 года в министерство по здравоохранению был подан пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Специалист объяснила, что такое развитие ситуация говорит о том, что препарат появится на внутреннем рынке. Эксперт уточнила, что в настоящее время на территории страны идет третья фаза клинических исследований отечественной вакцины от аллергии, а в июле будут подведены первые итоги. По словам Вероники Скворцовой, уже на данный момент вакцина показала очень высокую безопасность для здоровья пациента и хорошую переносимость.

Используем мы "Аллергарду" в той дозировке, которая доказала максимальную эффективность - это 80 миллиграммов. И по схеме, которая тоже доказала максимальную эффективность, - это пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Напомним, что рекомбинантная вакцина "Аллергарда" для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии создана Институтом иммунологии при ФМБА России. Разработчики называют ее первой в мире рекомбинантной генно-инженерной аллерговакциной. Постоянное удостоверение препарата возможно только после завершения третьей фазы клинического исследования, то есть не ранее конца следующего года.

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Фото: Telegram / РИА Новости