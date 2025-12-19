Дуглас Макгрегор считает, что американские власти не заинтересованы в мире с Россией.

Нежелание американского руководства продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) посылает Москве враждебный сигнал. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что система контроля над вооружениями на протяжении многих лет являлась системообразующим звеном в стратегических отношений между Россией и США. Документ добавлял некоторую прозрачность в военное противостояние двух государств друг с другом.

Самая большая проблема заключается в том, что мы отбрасываем структуры прошлого на 100%, <…> но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке. Российская интерпретация может быть такова: эти люди (американцы)не заинтересованы в мирном сосуществовании. Дуглас Макгрегор, эксперт

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom