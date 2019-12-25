МИД РФ отверг возможность применения ядерного оружия на Украине

Посол Андрей Белоусов рассказал о том, какие цели наша страна ставит на геополитическом треке.

Посол по особым поручениям при российском внешнеполитическом ведомстве Андрей Белоусов отверг спекуляции прессы по поводу того, что Москва якобы рассматривает возможность использования ядерного оружия на украинской территории. Такая реакция последовала от нашего дипломата в рамках его выступления на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Эксперт уточнил, что власти страны предпринимают необходимые усилия для того, чтобы предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерными арсеналами, так как такие события для мира чреваты "эскалацией на новом уровне".

Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии. Андрей Белоусов, Посол по особым поручениям МИД РФ

