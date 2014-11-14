Заявления Каллас находятся вне ее мандата, заявила Захарова

Пресс-секретарь МИД РФ объяснила, что никто не предоставлял эстонке права на действия, которые она сама себе придумала.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас, которая отметилась в общественном пространстве рядом скандальных заявлений о России, озвучивает чужие идеи, находящиеся вне ее мандата. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства в Москве заметила, что сей остается непонятным, кто именно диктует Кае Каллас ее речи.

Очевидно, что кто-то что-то там такое ей пишет, кто-то ее куда-то направляет, это понятно. Только никто не может понять, кто ей это поручал. А знаете, почему они это не могут понять? Потому что вот эти заявления, которые она делает, находятся вне ее мандата. Она не имеет права вот такие вещи заявлять. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница подчеркнула, что сейчас в Европейском союзе все больше людей задаются вопросами о том, кто же такая Кая Каллас и от кого она говорит. В Москве сравнили ситуацию с событиями, происходящими в телевизионном "Маппет-шоу". Речь идет о проекте, в котором веселые поросята, лягушечки и другие персонажи, произносят какие-то слова, открывают рот, но аудитория понимает, что слова говорит не веселый персонаж, а актер за ним.

