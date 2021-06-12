  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ГД заявили, что Россию не пугают ядерные учения Франции и Польши
Сегодня, 13:21
150
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Андрей Картаполов уверен, что Европа не пойдет на "ядерное самоубийство".

В Государственной думе рассказали о том, что Россию не пугают ядерные учения Франции и Польши.  Соответствующее мнение выразил в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС" руководитель профильного комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов. Законодатель уточнил, что сам факт проведения такого мероприятия европейскими государствами говорит мировой общественности о том, что отношения Москвы с официальным Парижем и Варшавой станут еще более недружественными. В реальности же нападения Франции и Польши на нашу страну было бы "ядерным самоубийством".

Сегодня мы четко понимаем, что применять авиацию, ядерное оружие против страны, которая обладает самой лучшей в мире противовоздушной, противоракетной обороной, - это ядерное самоубийство, по большому счету. 

Андрей Картаполов, депутат ГД

Напомним, что в западных СМИ появилась информация о планах Парижа и Варшавы провести учения военно-воздушных сил над территорией Балтики с участием истребителей Rafale "с ядерными боеголовками". Авторы публикаций писали о том, что военнослужащие будут отрабатывать удары по целям в России. 

Фото:  pxhere.com

Теги: андрей картаполов, госдума, польша, франция, чдерные учения
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии