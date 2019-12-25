В ГД рассказали о реакции РФ при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции

Андрей Картаполов предупредил страны о последствиях угроз для нацбезопасности России.

Москва должна будет расширить каталог собственных целей для ответного или ответно-встречного ядерного удара в том случае, если европейские страны вроде Польши и Швеции решат разместить у себя ядерное оружие. Соответствующее мнение выразил в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС" руководитель профильного комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов. Законодатель рассказал, что речь идет о прямой и непосредственной угрозе национальной безопасности нашего государства.

То есть эти объекты, которые появятся в Швеции, Польше или других европейских странах, автоматически становятся объектами поражения. Андрей Картаполов, депутат ГД

Политический деятель добавил, что современные европейские элиты совершенно не представляют, на какие риски идет их страна, которая принимает решение о размещении на своей территории военных объектов с ядерным оружием. Андрей Картаполов добавил, что могущество ядерного боеприпаса несравнимо с обычным, а поражение такого опасного объекта неминуемо повлечет за собой поражение значительной части земель этого государства со всей местной инфраструктурой и гражданским населением.

