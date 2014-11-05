Картаполов: Россия будет обязана ударить по стране, которая передаст Украине ЯО

Андрей Картаполов объяснил, почему Западу не стоит помогать Украине в стратегических видах вооружения.

Передача украинскому правительству ядерного оружия будет означать нарушение договора о его нераспространении. Для того, чтобы обезопасить нашу страну, Москва будет вынуждена нанести удар по той стране, которая пойдет на этот шаг. Соответствующее мнение выразил в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС" руководитель профильного комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов. Законодатель рассказал, что у киевского режима на данный момент нет никаких условий по созданию собственного ядерного оружия, включая отсутствие технологий, специалистов, а также оборудования.

Значит, если подобного рода изделие там появляется, оно передано. А это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, и это, опять-таки, непосредственная угроза для нашей страны. Значит, мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг. Андрей Картаполов, депутат ГД

Парламентарий из нижней палаты указал прессе на то, что сам факт наличия у европейских политиков подобных планов "говорит о многом". В частности, местные элиты оказались полностью растеряны, о6и некомпетентны и не понимают текущей обстановки в регионе, а также п оторваны от национальных интересов своих граждан.

