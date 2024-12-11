В Госдуме предложили разрешить призывным комиссиям пересматривать отсрочки

Андрей Картаполов указал на проблему в пояснительной записке к законопроекту.

После медицинской комиссии военкоматы должны направить призывника в армию, на альтернативную службу, предоставить отсрочку или освободить от призыва. Соответствующие поправки могут принять депутаты Государственной Думы в ходе весенней сессии. Парламентарии предлагают внести изменения в пересмотре таких решений при ряде обстоятельств согласно статье 28 закона "О воинской обязанности и военной службе". Однако сейчас неизвестно, о каких именно условиях будет идти речь.

Руководитель профильного комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов отметил, что весной 2023 года было принято 11,6 тысяч решений военкомов об отправке новобранцев в Вооруженные силы страны, однако уже осенью того же года эти призывники были вынуждены вновь проходить медкомиссию. В пояснительной записке к документу упоминается, что такой процесс неудобен для молодых людей, а также создает нагрузку на комиссии и приводит "к неоправданному расходу бюджетных средств". Политик добавил, что ежегодно в России до пяти тысяч граждан обжалуют решения комиссий и лишь 64 процента случаев судебные инстанции успевают рассмотреть во время проводящихся призывов. при этом удовлетворяется только пять процентов жалоб, которые подаются истцами не в целях защиты прав, а в целях уклонения от призыва на службу.

По словам депутата, Госдума может начать обсуждение поправок еще до начала весеннего призыва. Последний традиционно начинается в стране первого апреля.

В Петербурге предложили запретить "детский" дизайн вейпов и ужесточить маркировку.

Фото: Piter.tv