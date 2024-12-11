В Петербурге предложили запретить “детский” дизайн вейпов и ужесточить маркировку

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев поддержал инициативу петербургских депутатов.

Парламентарии выступили с инициативой запретить оформление флаконов и упаковок вейпов, жидкостей для них и другой подобной продукции в стиле детских игрушек, а также нанесение на них изображений фруктов и кондитерских изделий. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что работа над этой инициативой уже началась.

Также планируется ужесточить правила маркировки вейпов и жидкостей для них, сообщает "Деловой Петербург". Так, председатель "Никотинового альянса" Андрей Лоскутов поддержал инициативу, отметив, что подростки массово используют вейпы, несмотря на их очевидные недостатки. По мнению эксперта, причина популярности вейпов среди подростков заключается не только в привлекательной упаковке и современном дизайне, но и в их низкой стоимости, обусловленной нелегальной торговлей.

Основательница маркетингового агентства "Брусника" Теххи Полонская считает, что создать абсолютно непривлекательную упаковку невозможно. По её мнению, подростки смогут персонализировать вейпы, и бороться нужно с модой на вейп-культуру.

Ранее Piter.TV сообщал, что Госдума ввела штрафы за продажу детям зажигалок и баллончиков.

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