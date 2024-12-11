Госдума ввела штрафы за продажу детям зажигалок и баллончиков

Для физических лиц устанавливается штраф до 60 тысяч рублей.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за продажу детям зажигалок и баллончиков для их заправки.

Запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров был принят в ноябре 2024 года. Сегодня, 22 января, в Госдуме приняли поправки в законопроект. Для физических лиц устанавливается штраф до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составит до 300 тысяч рублей. Юридические лица будут наказаны штрафом до 600 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям.

Фото: Piter.tv