Белоруссия остановила ввоз и продажу одного из видов чая Greenfield

В чае Greenfield нашли плесень и кишечную палочку, продажу напитка запретили.

В Белоруссии запретили ввоз и продажу пакетированного чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans производства российской компании "Орими". Решение принято после выявления нарушений требований безопасности пищевой продукции, следует из данных реестра опасной продукции Государственного комитета по стандартизации республики.

Предписание действует с 10 октября. Оно предусматривает запрет на ввоз, реализацию и дальнейшее обращение напитка, прекращение действия документов об оценке соответствия и изъятие продукции из обращения. Согласно материалам ведомства, чай не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

В частности, допустимое содержание плесени превышено в 70 раз. При установленной норме не более 100 КОЕ/г фактический показатель составил 7,0 × 10³ КОЕ/г. Кроме того, в 1 г продукта обнаружили бактерии группы кишечной палочки, присутствие которых не допускается.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)