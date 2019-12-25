Иммунная система в действии: врач развеял страхи родителей о частых простудах у детей

Частые простуды и ОРВИ у детей в первые месяцы в саду или школе не являются поводом для тревоги. Через этот процесс организм накапливает опыт борьбы с распространёнными возбудителями, рассказал в беседе 360.ru врач-терапевт и медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко.
По словам медика, родители не должны пугаться, если ребёнок регулярно простужается, но при этом каждый раз нормально выздоравливает.
Бояться нужно только в тех случаях, когда каждое заболевание заканчивается госпитализацией в стационар. Тогда уже нужно разбираться, что происходит.
Филипп Кузьменко, врач
Он подчеркнул, что с возрастом частота таких заболеваний уменьшаетсяя, но именно в детстве иммунная система ведет борьбу с большим количеством вирусов, в итоге, человек начинает болеть значительно реже.
Кузьменко также напомнил, что при обычной вирусной инфекции основную работу по восстановлению здоровья выполняет иммунитет.
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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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