Иммунная система в действии: врач развеял страхи родителей о частых простудах у детей

Появление частых ОРВИ у ребёнка — это зачастую естественный этап адаптации иммунитета.

Частые простуды и ОРВИ у детей в первые месяцы в саду или школе не являются поводом для тревоги. Через этот процесс организм накапливает опыт борьбы с распространёнными возбудителями, рассказал в беседе 360.ru врач-терапевт и медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко.

По словам медика, родители не должны пугаться, если ребёнок регулярно простужается, но при этом каждый раз нормально выздоравливает.

Бояться нужно только в тех случаях, когда каждое заболевание заканчивается госпитализацией в стационар. Тогда уже нужно разбираться, что происходит. Филипп Кузьменко, врач

Он подчеркнул, что с возрастом частота таких заболеваний уменьшаетсяя, но именно в детстве иммунная система ведет борьбу с большим количеством вирусов, в итоге, человек начинает болеть значительно реже.

Кузьменко также напомнил, что при обычной вирусной инфекции основную работу по восстановлению здоровья выполняет иммунитет.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)