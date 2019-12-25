Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 45% после начала учебного года

При этом эпидпороги по совокупному населению пока не превышены.

В Петербурге, Ленинградской области и по всей России стало расти число заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Наталия Башкетова на пресс-конференции в ТАСС 25 сентября, причиной всплеска инфекции называют возвращение детей в школы и детские сады.

По ее словам, на 38-й неделе в Северной столице зафиксировали более 21,5 тыс. случаев заболевания, что на 45% больше, чем неделей ранее. В Ленинградской области заболели 12,5 тыс. человек, где рост составил сразу 62%. При этом эпидпороги по совокупному населению пока не превышены.

Основной вклад в общую картину заболеваемости вносят дети школьного возраста: группы от 7 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Стоит отметить, что в Петербурге против гриппа уже вакцинированы более 3,3 млн жителей, включая 538 899 детей, что составляет значительную часть населения города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 40% компаний вакцинируют сотрудников от гриппа.

Фото: Piter.TV