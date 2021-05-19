Смертельное падение Сергея Соседова с лестницы попало на видео

В момент падения рядом с Соседовым никого не было.

Смертельное падение музыкального критика Сергея Соседова с лестницы в отеле зафиксировали камер видеонаблюдения. Организатор конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока-2026" Виктор Беззубов рассказал, что смог их посмотреть, сообщил News.ru

Сергей то ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад... У него чисто механическое повреждение от падения. Виктор Беззубов

После происшествия следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения. Телеведущий Андрей Малахов показал этотфрагмент в своей авторской программе. По словам Беззубова, Соседов получил механическое повреждение, которое привело к его смерти, от падения.

В четверг, 24 сентября умер известный критик Сергей Соседов. Причиной его кончины стал несчастный случай. Телеведущему было 58 лет.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)