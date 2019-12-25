Он заявил, что она не поет, а "орет, как на базаре".

Известный музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал манеру пения певицы Манижи. В беседе с порталом News.ru он сказал, что она не поет, а "орет, как на базаре".

Соседов уверен, что песня "Русская женщина", с которой Манижа будет представлять Россию на "Евровидении", провокационна. Он считает, что эта композиция унижает достоинство русской женщины, профессию артиста и сам музыкальный конкурс.

"Те, кто запускал проект, понимали, что он вызовет резонанс", - поделился своим мнением критик, добавив, что создатели песни изначально рассчитывали, чтобы вокруг нее было много шума.

Ранее Ургант высказался о проверке СК песни Манижи для "Евровидения".

Фото: Instagram / manizha