Ургант высказался о проверке СК песни Манижи для "Евровидения"

Он объяснил, что согласно закону ведомство обязано было так поступить.

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал информацию о том, что Следственный комитет начал проверку песни Манижи "Русская женщина" для "Евровидения-2021".

Как передавало Агентство городских новостей "Москва", проверка началась после обращения в СК руководителя АНО "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина. Он усмотрел в сценическом номере Манижи "грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин".

По словам Ивана Урганта, согласно закону СК обязано было так поступить.

"Они ж не просто так – это формальность. То есть, люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку", - отметил он.

Однако ведущий также пошутил по этому поводу. Он уверен, что проверка только поможет Маниже в песенном конкурсе.

"Сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на "Евровидении" исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней", - посмеялся он, добавив, что песню "Русская женщина" нужно еще отправить на проверку в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.

Ранее мы писали, что Ургант вылечился от коронавируса и рассказал о побочном эффекте болезни.

Фото: кадр из клипа Манижи на песню "Русская женщина"