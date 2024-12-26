Полуфиналы намечены на 12 и 14 мая, а финал - на 16 число.

Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдёт в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии. Официальная информация об этом появилась в аккаунте проекта в социальных сетях. Организаторы назвали столицу страны-победителя конкурса 2024 года хозяином следующего состязания.

Будучи историческим центром искусств, Вена уже в третий раз примет конкурс. Ранее она удостаивалась этой чести в 1967 и 2015 годах после первых двух побед Австрии на "Евровидении". организаторы конкурса в соцсетях

Также известно, что полуфиналы 70-го по счету музыкального конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал –запанирован на 16 мая на местной арене Wiener Stadthalle. Ранее австрийское национальное правительство сообщило, что рассчитывает на положительный экономический эффект от проведения песенного состязания. По словам государственного секретаря Австрии по туризму, после победы исполнителя 2014 году, проведение артиста принесло стране около 40 миллионов евро.

Напомним, что Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года. За все годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов. В 2008 году она даже одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан.

Shaman высказался о своем участии в "Интервидении".

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Eurovision Song Contest