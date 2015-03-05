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Shaman высказался о своем участии в "Интервидении"

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Он назвал большой честью то, что его выбрали в качестве представителя России на конкурсе.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, высказался о своем участии в музыкальном конкурсе "Интервидение". Его слова приводит пресс-служба конкурса.

Shaman будет представлять Россию на "Интервидении". Мероприятие пройдет в Москве этой осенью. Певец назвал большой честью то, что его выбрали в качестве представителя страны на конкурсе.

Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами.

Shaman, певец

Ранее мы сообщали, что Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение".

Видео: Telegram / Интервидение 2025

Теги: shaman, интервидение, конкурс
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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