Shaman высказался о своем участии в "Интервидении"

Он назвал большой честью то, что его выбрали в качестве представителя России на конкурсе.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, высказался о своем участии в музыкальном конкурсе "Интервидение". Его слова приводит пресс-служба конкурса.

Shaman будет представлять Россию на "Интервидении". Мероприятие пройдет в Москве этой осенью. Певец назвал большой честью то, что его выбрали в качестве представителя страны на конкурсе.

Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами. Shaman, певец

Ранее мы сообщали, что Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение".

Видео: Telegram / Интервидение 2025