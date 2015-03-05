Shaman высказался о своем участии в "Интервидении"

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, высказался о своем участии в музыкальном конкурсе "Интервидение". Его слова приводит пресс-служба конкурса.
Shaman будет представлять Россию на "Интервидении". Мероприятие пройдет в Москве этой осенью. Певец назвал большой честью то, что его выбрали в качестве представителя страны на конкурсе.
Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами.
Shaman, певец
Ранее мы сообщали, что Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение".
Видео: Telegram / Интервидение 2025
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