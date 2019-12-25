В МИД сообщили подробности о следующем конкурсе "Интервидение"

Александр Панкин объяснил, что крупное музыкальное событие запланировано на 2027 год.

Саудовская Аравия в настоящее время определяется с датой проведения песенного конкурса "Интервидение". Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель главы российского министерства по иностранным делам Александр Панкин. Дипломат добавил, что сведения появятся от фонда "Традиции искусства" в официальном пресс-релизе. Ранее СМИ сообщало о том, что международный конкурс до конца 2026 года провести не получится, поэтому предложено перенести мероприятие на 2027 год.

Напомним, что "Интервидение" представляет из себя конкурс песен. Он существовал в период с 1946 по 1993 года. А рамках деятельности Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) событие проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В международном конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Лавров: РФ работает над тем, чтобы сделать "Интервидение" ежегодным.

Фото: Piter.tv