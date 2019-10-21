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Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение"
Сегодня, 11:27
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Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение"

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Музыкальный конкурс пройдет 20 сентября в Москве.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом сообщили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Решение было принято организаторами. Shaman будет представлять Россию на "Интервидении". Музыкальный конкурс пройдет 20 сентября в Москве. В нем примут участие представители более 20 стран.

Ранее мы сообщали, что солист Coldplay на концерте в Сеуле спел песню для зрителя из России.

Фото: Telegram / SHAMAN

Теги: shaman, интервидение, музыкальный конкурс, россия
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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