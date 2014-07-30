Солист Coldplay на концерте в Сеуле спел песню для зрителя из России

Крис Мартин не исключил приезда в Россию с выступлением.

Солист музыкальной группы Coldplay Крис Мартин во время концерта в столице Южной Кореи Сеуле спел песню специально для российского поклонника с розовыми волосами. Артист из Великобритании допустил, что однажды творческий коллектив приедет с выступлением в его страну. Такое общение с аудиторией произошло в тот момент, когда иностранец задал одному из фанатов вопрос о том, откуда он прибыл. В ответ на это парень показал смартфон в чехле с надписью RUS. Далее исполнитель со сцены поприветствовал его. Героя истории из зала поддержали криками "Россия!", "Наши!" другие зрители. затем молодой человек растрогался и прослезился. Вокалист пропел, что однажды они могут дать концерт в России.

Напомним, что первый заместитель председателя профильного комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко призвала коллег-законодателей запретить въезд в Россию скандальным зарубежным артистам. Парламентарий из нижней палаты указала, что властям важно фильтровать музыкантов, которые хотят выступить с концертами в России. Это связано с тем, что исполнители не только поют, они еще и разговаривают, поэтому способны в публичном пространств вести какую-то свою агитацию.

Песни Великой Отечественной войны прозвучали на "синей" линии петербургского метро.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, Telegram / RT, соцсети