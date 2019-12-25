В НАТО оценили угрозу столкновения с Россией

За последние годы НАТО увеличила военное присутствие у российских границ.

Страны НАТО не видят непосредственной угрозы со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, сообщило РИА Новости.

При этом он заверил, что НАТО якобы является оборонительным объединением и не планирует ни на кого нападать.

Мы не считаем, что Россия… рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО. И мы не видим непосредственной угрозы территории альянса. Марк Рютте, генсек

По его словам, Североатлантический блок готов отреагировать в случае возникновения признаков подготовки нападения. Рютте отметил, что у альянса есть необходимые оборонные планы по защите территории государств — членов.

Российские власти неоднократно заявляли, что не планирует нападать на страны НАТО, но видит активность военного присутствия альянса у границ страны за последние годы.

Ранее мы сообщали, что США и Европа работают над мирным планом, который принесет гарантии безопасности России и Украине.

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