Чиновница из внешнеполитического ведомства рассказала о своей давней мечте.

Мария Захарова пообещала навестить коллектив "Бурановские бабушки" в Удмуртии и "зажечь" с ними. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 24 апреля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница заметила, что планирует реализовать свою давнюю мечту и увидеться с представительницами творческого коллектива. Теперь она сможет это сделать в рамках своей рабочей поездки.

Я скажу по-другому: "Бурановские девчонки". С учетом вашего задора, мы сегодня с вами зажжем, я надеюсь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России напомнили, что российская музыкальная фольклорная группа "зажгла в самом лучшем смысле этого слова Европу" вр время выступления на Евровидении в 20212 году. Тогда коллектив занял второе место в международном песенном конкурсе. Мария Захарова заметила, что еще тогда европейские власти поняли, что традиции и русский культурный код оказался настолько интересный и настолько мощный, что смог обойти их препятствия на всех поворотах. Дипломат добавила, что еще одним поводом для уважения участниц команды стало то, что все собранные и заработанные денежные средства "Бурановские бабушки" направляли на восстановление Троицкой церкви, которая находится в их родном селе.

