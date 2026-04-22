В МИД России считают, что Украина не смогла сохранить хорошие условия для квалифицированных специалистов.

Коллективный Запад превратил украинское население в разнорабочих, заставляя население из этого государства "за полкопейки" обслуживать чужие интересы. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из Москвы заметила, что квалифицированные специалисты, которые готовились властями из Киева еще на "советских харчах", теперь практически задаром обслуживают не собственный народ, а Великобританию. В Москве обратили внимание аудитории на то, что в текущий момент большое количество образованных, квалифицированных украинцев "занимаются буквально обслуживанием даже не как чернорабочие, а как разнорабочие".

Во временя рабовладения проводили поиск среди рабов, кто что умеет, давали возможности так или иначе развиваться, пусть под гнетом. А то, что делают с гражданами Украины, которые в силу сложившихся по вине Запада обстоятельств рассеялись по Европе, - что с ними делают? Это вообще страх, ужас. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik