Захарова: АЭС "Бушер" нельзя связывать с Освенцимом

В МИД России напомнили, что на объекте разрабатывался мирный атом.

Город Бушер и атомная электростанция (АЭС) "Бушер" имели исключительно мирный характер, поэтому упоминание премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху этих ближневосточных объектов в одном ряду с нацистскими концлагерями неуместно. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из Москвы заметила, что на местной АЭС работали и российские граждане, которые создавали там возможности использования мирного атома.

Нельзя станцию в Бушере, сам город Бушер связывать вот с этой ужасной антиисторической цепочкой - с Освенцимом, Собибором, Майданеком или другими концлагерями. Никто на это права не давал, никто на это права не имеет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала слова Нетаньяху про "ядерный холокост" недопустимыми.

