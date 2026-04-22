Захарова назвала слова Нетаньяху про "ядерный холокост" недопустимыми

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что его страна якобы устранила угрозу "ядерного холокоста" со стороны иранского руководства является недопустимым. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из Москвы оценила слова Нетаньяху о том, что власти из Тегерана якобы "планировали еще один Холокост", а "названия Исфахан, Натанз, Фордо и Бушер в будкщем звучали бы для мирового сообщества так же, как Освенцим, Майданек и Собибор" сейчас. По мнению политического лидера, такой сценарий реализовался бы в том случае, есл бы израильские военные не связи судьбу в собственные руки.

Это недопустимо, потому что в первую очередь, как мне представляется, это вредит тем, кого хотят защитить. Нельзя защитить, искажая трагическую историю своего народа. Надо знать правду. Она бывает тяжелая. Она бывает невыносимо больной. Она бывает разной. Но нужно ее знать, а не переиначивать на ходу под политические цели. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

