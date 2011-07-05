В МИД России напомнили о сложностях для россиян, которые внедрили страны-члены ЕС в 2022 году.

Французское посольство в Москве лукавит, когда говорит о том, что правила выдачи виз россиянам не изменились. Соответствующее заявление в официальном комментарии сделала пресс-секретарь российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уверена, что коллегам из парижа следовало бы добавлять, что Европейский союз с 2022 года в одностороннем порядке прекратил действие Соглашения с Россией об упрощении выдачи въездных документов.

Посольство Франции преподносит факт оформления в 2025 году россиянам более 150 тысяч виз как достижение, которое продиктовано стремлением предоставить нашим гражданам возможность посетить Францию для работы, учебы, в туристических и личных целях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

