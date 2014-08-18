Захарова рассказала, что мешает Западу признать ошибки и раскаяться

В МИД России напомнили о том, что политики на Западе считают себя исключительными.

Комплекс "белого человека", осознание своей "исключительности" не дает коллективному Западу признать свои ошибки и раскаяться в грехах. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из Москвы заметила, что говорит о гордыне, тщеславии и фанаберии. Она призвала эт страны признать то, что они были неправы в тот момент, когда придумали людям новые гендеры и заставляли детей менять пол. После этого наступят определенные издержки, но пока что Запад не готов к такому развитию событий.

Гордыня, тщеславие, фанаберия - это страшные грехи. А выходом из этого должно быть раскаяние, чистосердечное искреннее покаяние, понимание своей неправоты и стремление работать над этим. А у них того нет, они же исключительные, они так себя научили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

