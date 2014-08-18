Сегодня, 12:01
Захарова назвала Россию и Китай стабилизирующим фактором в мире

В МИД России объяснила, какие задачи стоят перед Москвой и Пекином на международном треке.

Россия и Китай, которые обладают колоссальными территориями и населением, являются стабилизирующим фактором международных отношений. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из Москвы уточнила, что ей даже страшно себе представить, что было бы с миром, если бы Пекин и Москва отказались блокировать резолюцию Бахрейна по акватории Ормузского пролива.

Наши две страны являются стабилизирующим фактором в международных отношениях.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что Россия и Китай представляют из себя два народа с колоссальными по масштабам территориями и населением, которые "объединяют свой ресурс для того, чтобы планета не навернулась".

"Это вам не ЮНЕСКО": Захарова о том, почему США выгодно оставаться в НАТО.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

