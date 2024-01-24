"Это вам не ЮНЕСКО": Захарова о том, почему США выгодно оставаться в НАТО

Ранее американская сторона обвинила те страны, которые платят "дань", в том, что они не поддержали США в Ормузском проливе.

Американской администрации выгодно в настоящее время находиться в составе НАТО, так как члены Североатлантического военного альянса исправно платят Вашингтону "дань" в виде процента от национальных уровней ВВП. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из Москвы пояснила аудитории, что у большинства стран-членов блока сложилось специфическое отношение к исполнению собственных международных обязательств, несмотря на наличие договора с Белым домом. Она добавила, что в рамках ЮНЕСКО многие страны являются должниками, они могут даже уйти из состава организации и не заплатить ей по долгам, но этот сценарий не может быть реализован в формате НАТО.

Это что-то интересное, это какой-то феномен. Потому что представляете: все эти страны – члены НАТО – платят исправно дань США внутри Североатлантического альянса за то и потому, что США как бы несут за них ответственность и обеспечивают безопасность. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова оценила отношения внутри НАТО "по Фрейду".

