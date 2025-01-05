Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти пациентки в частной клинике Петербурга

Женщина не пришла в сознание после наркоза в 2023 году.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти женщины после пластических операций в частной клинике на Василеостровском острове, а также о ходе расследования нападения на журналистов, снимавших сюжет об этом происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В эфире правовой программы на федеральном телеканале обсуждались обстоятельства трагедии, произошедшей в 2023 году. После наркоза женщина не пришла в сознание и скончалась. Отмечается, что сотрудница клиники, обвиняемая по делу, вину не признала и до сих пор продолжает принимать пациентов.

Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу расследовалось уголовное дело в отношении владелицы клиники по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время дело рассматривается по существу в суде.

Кроме того, при съёмках сюжета журналисты попытались задать вопросы сотрудникам клиники, однако те применили к ним физическое насилие. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе расследования обоих уголовных дел. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ