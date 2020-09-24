Пожилая петербурженка лишилась почти 2,5 млн рублей на проспекте Стачек

Женщина передала деньги неизвестному под предлогом "декларирования средств".

В Кировском районе Петербурга полицейские задержали 23-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в мошенничестве в отношении 85-летней пенсионерки. Женщина, проживающая на проспекте Стачек, передала курьеру почти 2,5 миллиона рублей после звонка неизвестных, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая обратилась в полицию 31 марта в 22:23. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили частями передать неизвестному курьеру 2 491 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 10 апреля в 02:10 у дома № 84 по улице Бабушкина задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий житель ХМАО — Югры. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются его возможные соучастники. Полиция призывает граждан не доверять звонкам от незнакомцев и перепроверять любую информацию о "безопасных счетах" или "декларировании средств" в официальных банках.

