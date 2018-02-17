Бастрыкин поручил доложить о расследовании избиения подростка у ТЦ в Петербурге

Отец 17-летнего пострадавшего пожаловался главе СК на бездействие компетентных органов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с противоправными действиями подростков у одного из торговых центров. Поводом стало обращение отца 17-летнего пострадавшего, который не согласен с тем, как устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным заявителя, группа несовершеннолетних длительное время систематически нарушает общественный порядок вблизи торгового центра, угрожает сверстникам и нападает на них. В феврале текущего года подростки жестоко избили его сына, забрали его вещи, после чего пострадавший был госпитализирован. Обращения отца в компетентные органы результатов не принесли, виновных до сих пор не привлекли к ответственности.

По данному факту уже расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — доложить о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

