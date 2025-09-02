Столтенберг: Европа должна сделать все, чтобы США были союзником по НАТО
Эксперт призвал ЕС задуматься о безопасном будущем с США.

Европейские страны-участники НАТО должны сделать все возможное для того, чтобы американская администрация была их надежным союзником по Североатлантическому военному альянсу в будущем. Такое мнение выразил в эфире телеканала CNN бывший генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Ведущие программы задали иностранному эксперту вопрос о том, можно ли сейчас назвать Вашингтон надежным союзником Европы с учетом недавних высказываний президента-республиканйа Дональда Трампа.

Важно, чтобы мы с европейской стороны сделали все возможное для обеспечения того, чтобы США были надежным союзником в будущем.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Экс-генсек НАТО признал факт того, что в текущий момент между сторонами фиксируются определенные разногласия. Однако, по мнению Йенса Столтенберга, только будучи вместе эти страны могут чувствовать себя в безопасности.

Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вооружениям.

