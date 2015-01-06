Бывший генсек НАТО оценил важность работы по ДСНВ.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг призвал коллективный Запад возобновить диалог с российским руководством по вопросу контроля над вооружениями после завершения действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном (ДСНВ). Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в комментарию западному изданию Ausburger Allgemeine.

Я глубоко сожалею, что вся архитектура контроля над вооружениями, которая постепенно развивалась во время и после холодной войны, перестала существовать. Я считаю, что мы должны возобновить диалог с Россией на основе силы и надежного сдерживания. Мы должны найти новый порядок контроляю Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что если Кремлю и Белому дому ранее удалось найти способ установить порядок контроля над вооружениями в период холодной войны, то такое соглашение может быть достигнуто и в будущем. Напомним, что срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля 2026 года. Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора Москва готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом.

Фото: YouTube / NATO News