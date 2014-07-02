Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что призывал лидера киевского режима Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по примеру Финляндии в 1940-е годы. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства "Франс Пресс" со ссылкой на книгу Йенса Столтенберга "Под моим надзором". Публикация литературных воспоминаний о должности генсека Североатлантического военного альянса стала доступна норвежской аудитории в понедельник, 29 сентября.
Когда я впервые намекнул на "финское решение" войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий.
Йенс Столтенберг, экс-генсек НАТО
В книге говорится о том, что со временем Владимир Зеленский и украинские советники главы государства стали более восприимчивыми к подобной инициативе. Они считали при этом, что новые территориальные реалии и безопасность государства должны гарантироваться через членство Киева в военном блоке.
Рютте рассчитывает, что конфликт на Украине закончится переговорами.
Фото: YouTube / Reuters
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все