Рютте рассчитывает, что конфликт на Украине закончится переговорами

Генсек НАТО указал на важность предоставления Украине гарантий безопасности.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте заявил, что рассчитывает на мирное окончание регионального конфликта на украинской территории через переговоры. Соответствующий комментарий иностранный чиновник сделал во время своего выступления от 25 сентября в американской Военной академии Вест-Пойнт. Мероприятие опубликовано на YouTube-канале Североатлантического военного альянса.

В случае с Украиной, скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня. Марк Рютте, генсек НАТО

Эксперт указал на важность взаимодействия США и ЕС в переговорном процессе, потому что это будет "выигрышная комбинация".

Фото: YouTube / NATO News