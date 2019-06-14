НАТО: поставляемое Киеву оружие будет немедленно применяться в бою

Марк Рютте раскрыл подробности взаимодействия военного блока с США в вопросе поддержки ВСУ.

Американское оружие, предназначенное для Вооруженных сил Украины, будет сначала поступать в европейский регион, а не напрямую киевскому режиму, так как платить за поставки будут именно европейские элиты. Соответствующее заявление в интервью телеканалу FOX News сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Иностранный эксперт заметил, что лидер Белого дома Дональд Трамп в беседе с ним сообщил о своем намерении поставлять ВСУ оружие на деньги европейцев, чтобы украинцы могли хоть как-то защищать себя. Североатлантический военный альянс намерен обеспечить логистику поставок, чтобы от них для ВСУ была максимальная польза.

Это является вопросом того, кто платит… Европейцы активизировались, взяв на себя ответственность за оплату этого оружия. НАТО хорошо разбирается в логистике. Поэтому доставляться оружие на Украину будет так, чтобы оно использовалось максимально эффективно. Марк Рютте, генсек НАТО

Марк Рютте добавил, что американское оружие, которое будет поставляться на Украину через страны Североатлантического альянса, предназначено для немедленного применения в боевых действиях.

Генсеку НАТО перед саммитом впервые не задали ни одного вопроса по Украине.

Фото и видео: YouTube / Fox News Clips

