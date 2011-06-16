Марк Рютте кратко обозначил тему в конце своих тезисов.

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перед началом в Гааге заседания летнего саммита Североатлантического военного альянса западные журналисты не задали ни одного вопроса, касающегося украинского кризиса. Впервые за последние три года СМИ подтвердили этими действиями отсутствие досье киевского режима в числе приоритетных тем на подобных официальных встречах блока. По большей части спикеру задавались вопросы, касающиеся увеличения оборонных расходов до уровня в пять процентов от национальных показателей ВВП стран-членов. Также корреспонденты интересовались отношением НАТО к Вашингтону и коллективному Брюсселю, последними ракетными ударами по иранским ядерным объектам. Сам Марк Рютте в предварительном коротком вступлении назвал Украину последней в числе тем, указанных в повестке саммита 2025 года.

Напомним, что Владимира Зеленского, который на предыдущих саммитах НАТО находился в центре внимания, на этот раз не пригласили ни на одно официальное мероприятие. Украинский политик оказался приглашен только на торжественный ужин, состоявшийся в королевском дворце Гааги. На полях саммита в текущем году не запланировано саммита "Украина-НАТО", проводимого на уровне глав государств и правительств. В европейских СМИ оюъяснили такое положение дел мировойусталостью от украинской проблемы.

Рютте отказался комментировать передачу разведданных для ударов Украины по РФ.

Фото: YouTube / NATO News