Рютте отказался комментировать передачу разведданных для ударов Украины по РФ

Генсек НАТО не видит угрозу для переговоров между Россией и Украиной в виде недавней атаки дронами ВСУ по аэродромам России.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте отказался комментировать СМИ данные о передаче киевскому режиму разведывательных сведений военного блока, которые могли быть использованы для нанесения ударов беспилотниками по российским аэродромам. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления перед журналистами на брифинге, организованном в штаб-квартире Брюсселя. Пресса задала иностранному чиновнику вопросы о том, повлияли ли украинские удары на переговорные позиции Киева с Москвой и на восприятие возможностей украинской армии в странах коллективного Запада.

Я не считаю правильным комментировать каждую операцию Украины, ее детали и последствия. Марк Рютте, генсек НАТО

Дополнительно генсек пояснил, что НАТО будет в приоритетном порядке закупать системы противовоздушной обороны, беспилотники дальнобойные ракеты и логистические средства в рамках новых планов повышения военных возможностей военного альянса. Марк Рютте выразил надежду, что в этом году все члены НАТО смогут достичь целевого показателя оборонных расходов в два процента от национального уровня ВВП.

НАТО считает разговор Путина с Трампом позитивным шагом.

Фото и видео: YouTube / Reuters