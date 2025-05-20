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НАТО считает разговор Путина с Трампом позитивным шагом

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Марк Рютте доволен, что Белый дом и Кремль возобновили диалог.

Североатлантический военный альянс считает телефонный разговор между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом позитивным шагом, так как Кремль и Белый дом наконец-то "восстановили коммуникацию" друг с другом. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления по прибытию на рабочую встречу министров иностранных дел и обороны стан-членов Европейского союза. В последние годы военный блок регулярно участвует в качестве приглашенной стороны.

Давайте поблагодарим США за их роль в решении этой проблемы. Этот разговор - это очень позитивный шаг, который восстановил прямую коммуникацию, которой раньше не было. Позитивно также и то, что сразу после этого, Трамп позвонил Зеленскому.

Марк Рютте, генсек НАТО

Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле.

Фото и видео: European Commission

Теги: марк рютте, нато, телефонный разговор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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