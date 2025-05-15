Марк Рютте выразил "осторожный оптимизм" по поводу встречи делегаций в Стамбуле.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте заявил о том, что Турция является подходящей международной площадкой для того, чтобы довести двусторонние переговоры между РФ и Украиной "до успешного завершения". Соответствующее заявление иностранец сделал местным журналистам перед началом неформальной рабочей встречи в Анталье министров по иностранным делам НАТО. Эксперт выразил СМИ "осторожный оптимизм" в отношении потенциального успеха переговоров.

У Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами, и она рассматривается как серьезное место проведения переговоров, есть политики - глава МИД, президент, которые помогут довести эти переговоры до успешного завершения. Марк Рютте, генсек НАТО

Марк Рютте призвал мировую общественность для начала посмотреть, что произойдет в ближайшие дни в Стамбуле.Он пояснил, что если Кремль захочет, то за несколько недель можно добиться значительного прорыва в мирном урегулировании украинского кризиса.

Лавров назвал генсека НАТО "смешным и жалким человеком".

Фото и видео: YouTube / NATO News