Лавров назвал генсека НАТО "смешным и жалким человеком"

Глава МИД РФ напомнил о позиции Марка Рютте по Гренландии и Дании, а также украинском кризисе.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров Сергей Лавров назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте "смешным и жалким человеком", а позицию европейского чиновника из Нидерландов по Гренландии просто "позорной". Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства РФ сделал в эфире "Первого канала". Видеозапись интервью опубликована в социальных сетях МИДа РФ.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом в Белом доме выразил надежду, что США не будут впутывать НАТО в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов - Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО - и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Гость программы добавил, что относительно Украины, которая не является членом Североатлантического военного альянса, Марк Рютте не стесняется публично говорить о том, что страны блока требуют того, чтобы никто на геополитической арене даже пальцем не смел тронуть территориальную целостность страны. Однако в этом же вопросе в адрес Дании - "пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь".

Лавров заявил, что США использовали доллар для наказания.

Фото и видео: МИД России