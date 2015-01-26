Лавров заявил, что США использовали доллар для наказания

Глава МИД РФ уведомил о том, что развитие платежей через нацвалюты Америке не остановить.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров Сергей Лавров заявил, что американская администрация использовала доллар для наказания отдельных государств. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства РФ сделал в эфире "Первого канала". Видеозапись интервью опубликована в социальных сетях МИДа РФ. Гость программы заметил, что процесс перехода к использованию национальных валют и альтернативных платежных систем невозможно остановить даже Вашингтону.

Здесь сочетание цивилизационного понимания нынешнего этапа развития, когда нужно ставить национальные интересы на первый план, когда понятно, что глобализация усилиями, в том числе и предыдущей администрации, была разрушена. Стали использовать доллар как оружие. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что в частности, сейчас обсуждаются такие платежные платформы, как БРИКС.

Лавров заявил, что многие друзья РФ сочли реакцию США на СВО гипертрофированной.

Фото и видео: МИД России