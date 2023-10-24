Глава МИД РФ прокомментировал внешнеполитический курс Белого дома при Джо Байдене.

Многие друзья Москвы говорили о том, что реакция американской администрации при президенте-демократе Джо Байдене на начало проведения специальной военной операции на украинской территории была слишком гипертрофированной. Соответствующее заявление руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал в эфире "Первого канала". Видеозапись интервью опубликована в социальных сетях министерства по иностранных дел. Гость программы указал СМИ, что за десять лет до начала СВО руководство говорило о возможных последствиях.

Байден искусственно вывел украинскую тему на самый верх международной повестки дня. Нам многие мои друзья говорили, что эта тема того не заслуживала, что была слишком гипертрофированная реакция на нашу специальную военную операцию, начатую через 10 лет после того, как мы стали предупреждать, что до добра это не доведет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей лавров добавил, что после государственного переворота и втягивания Украины в Североатлантический военный альянс Россия предупреждала о последствиях подобных действий "на всех углах". Дипломат напомнил, что еще в 2007 году в Мюнхене на конференции по безопасности российский президент Владимир Путин отмечал безнаказанность Запада и его чувство чрезмерной полноценности и исключительности.

Лавров указал на смену мнения в Евросоюзе по перемирию на Украине.

Фото и видео: МИД России