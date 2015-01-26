Глава МИД РФ напомнил о предупреждениях Владимира Путина о проблемах в Европе.

Европейские политические лидеры, говорившие о недопустимости перемирия на украинской территории, в текущий момент резко поменяли свое мнение после официальных заявлений киевского режима о согласии на 30-дневное прекращение огня в регионе конфликта. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сделал в эфире "Первого канала". Видеозапись интервью опубликована в социальных сетях внешнеполитического ведомства нашей страны.

Всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили: "Никакого перемирия, надо нам, прежде чем садиться за стол переговоров, накачать Украину, чтобы она с позиции силы выступала". Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что 18 марта главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор друг с другом, в котором они обсудили ситуацию на Украине,а также условия недопущения эскалации и несколько международных тем.

Лавров: Зеленский понимает, что его дни сочтены.

Фото и видео: МИД России