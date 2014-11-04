Глава МИД РФ объяснил, как часть украинского общества все еще поддерживает Владимира Зеленского.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров Сергей Лавров уверен, что лидер киевского режима Зеленский сейчас прекрасно понимает, что его дни сочтены. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в эфире "Первого канала". Видеозапись интервью опубликована в социальных сетях МИДа РФ. Гость программы заметил, что "светлый образ" украинского политика давно померк на геополитической арене, так как в него продолжают верить только та часть местного населения, которая разделяет неонацистские взгляды.

Зеленский и сам не хочет давать слабину. Он понимает, что дни его сочтены, что его "светлый образ", как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров считает, что Уиткофф переоценивает элиты Европы.

Фото и видео: МИД России